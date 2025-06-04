Магнитная буря на Земле завершилась спустя 66 часов

Это явление стало самым продолжительным с апреля 2017 года, когда бури длились 69 часов, как сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Геомагнитные индексы вернулись к спокойному состоянию.

В период активности бури, 3 июня, степень возмущенности магнитного поля Земли достигла уровня G1 по пятибалльной шкале. Уровень G1 означает слабое возмущение, в то время как G5 характеризует экстремально сильные бури.

Шансы на возобновление сильной активности минимальны, вероятны лишь незначительные колебания. Наблюдаемое событие представляло собой непрерывную серию геомагнитных возмущений и бурь.