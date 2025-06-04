Овечкин подарил Матвиенко свитер «Вашингтона»

Александр Овечкин, известный хоккеист клуба «Вашингтон Кэпиталс», посетил Совет Федерации. Встреча хоккеиста с сенаторами прошла в теплой атмосфере. После встречи состоялось вручение подарка.

Овечкин преподнес спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко свою игровую джерси с восьмым номером. Это памятный сувенир от известного спортсмена. Такой подарок символизирует спортивные достижения и уважение к сенатору.

Визит Овечкина в Совет Федерации привлек внимание общественности, как сообщает пресс-служба верхней палаты парламента в Telegram. Подробности встречи не разглашаются.