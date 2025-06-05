Мишустин пригласил музыкантов СНГ на «Интервидение»

Михаил Мишустин, премьер-министр России, обратился к представителям стран Содружества Независимых Государств с предложением принять участие в международном музыкальном конкурсе «Интервидение».

Мероприятие планируется провести осенью в Москве. Конкурс призван стать площадкой для демонстрации культурного наследия и современных достижений стран СНГ.

Предложение было озвучено на заседании Совета глав правительств СНГ. Участие в конкурсе «Интервидение» расценивается как возможность укрепить гуманитарное сотрудничество между странами,пишет ТАСС. Конкурс предоставит артистам широкие возможности для демонстрации талантов и обмена опытом.

Организаторы ожидают активное участие творческих коллективов из разных стран СНГ. Мероприятие способствует развитию культурных связей и взаимопонимания между народами.