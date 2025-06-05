В Театре имени Пушкина опровергли новость о плохом самочувствии Алентовой

Представители Московского драматического театра имени Пушкина опровергла появившуюся в СМИ информацию о госпитализации народной артистки России Веры Алентовой.

Сообщения о якобы проведенной операции, связанной с новообразованием, названы не соответствующими действительности. Актриса чувствует себя хорошо и продолжает репетировать и участвовать в спектаклях.

Ранее в некоторых интернет-источниках появилась информация о госпитализации Веры Алентовой и проведенной операции.

Пресс-служба театра отмечает, что на данный момент актриса находится в хорошем самочувствии.

Вера Алентова примет участие в ближайших спектаклях театра, в том числе в постановке «Мадам Рубинштейн» 25 июня, где она исполнит роль Елены Рубинштейн, сообщает пресс-служба Московского драматического театра имени А. С. Пушкина.