Четверг, 5 июня 2025
$78.5 €89.31 ¥10.87
19.1 C
Санкт-Петербург
Культура

В Театре имени Пушкина опровергли новость о плохом самочувствии Алентовой

Дмитрий Григорьев
blank
Фото: кадр из фильма "Прости нас, сад"

Представители Московского драматического театра имени Пушкина опровергла появившуюся в СМИ информацию о госпитализации народной артистки России Веры Алентовой. 

Сообщения о якобы проведенной операции, связанной с новообразованием, названы не соответствующими действительности. Актриса чувствует себя хорошо и продолжает репетировать и участвовать в спектаклях.

Ранее в некоторых интернет-источниках появилась информация о госпитализации Веры Алентовой и проведенной операции. 

Пресс-служба театра отмечает, что на данный момент актриса находится в хорошем самочувствии.

Вера Алентова примет участие в ближайших спектаклях театра, в том числе в постановке «Мадам Рубинштейн» 25 июня, где она исполнит роль Елены Рубинштейн, сообщает пресс-служба Московского драматического театра имени А. С. Пушкина.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Общество

МТС запускает облачную платформу для бизнеса и разработчиков

Компания МТС Web Services (MWS), являющаяся частью группы МТС, объявила о запуске в режиме превью публичного облачного решения собственной разработки — MWS Cloud Platform. Эта платформа предоставляет набор облачных сервисов для бизнеса любого масштаба — от стартапов до крупных предприятий, а также для частных разработчиков. На старте она включает шесть услуг, но их количество увеличится до 15 к концу 2025 года. Презентация прошла в рамках форума ЦИПР. MWS Cloud предлагает разнообразные инфраструктурные и сетевые решения, инструменты для хранения и анализа данных, PaaS-компоненты и дополнительные технологические возможности. Благодаря MWS Cloud Platform российские компании и IT-специалисты смогут размещать и управлять данными любого типа и размера в облаке с поддержкой гибкого масштабирования. Решение также подходит для запуска сайтов, мобильных приложений, интернет-магазинов, корпоративных платформ и...
Читать далее
Общество

В Петербурге появился бесплатный сервис для быстрого поиска пропавших

Компания МТС и добровольческий поисковый отряд «ЛизаАлерт» запустили в Петербурге совместный цифровой проект под названием «МТС.ГеоПоиск», который помогает быстро определять местонахождение пропавших абонентов оператора. Подчеркивается, что это первая в России технология, которая позволяет получить информацию о местоположении пропавшего человека всего за несколько минут. Координаты передаются автоматически сразу после получения запроса от «ЛизаАлерт» через защищённый канал связи, созданный специально для взаимодействия с поисковыми группами. Информация о пропавших собирается с мобильного устройства, включая данные GPS, Wi-Fi, и от активной базовой станции, к которой подключено устройство в момент запроса сведений, – это позволяет предоставлять максимально точные геоданные о местонахождении человека в режиме реального времени. Точность данных составляет от 50 до 150 метров в зависимости от модели мобильного устройства пропавшего и от застройки местности. Генеральный директор...
Читать далее

Популярное

новости СПб дтп смерть дети полиция авария петербург прокуратура вода проверка статистика пулково общество москва музыка работа деньги продукты стрельба здоровье экология рейтинг театр доходы выставка конкурс технологии налоги опрос путин аэропорт ПМЭФ путешествия эрмитаж зарплата мариинский театр школы рост цен алименты развод культура знаменитости музей уфас звезды

Новости дня

Афиша

В Царском Селе открылась выставка, соединяющая технологии и историю

Транспорт

В День эколога транспортники Петербурга отправили на экотропу

Город

В ДТП на улице Руставели погиб мотоциклист

Новости

Рост цен на кокосовое масло может ударить по работе кондитеров в России

Новости

Звезда «Рабыни Изауры» снова оказалась в Москве

Новости

В Госдуме предложили признавать многодетными отцов детей от разных браков

Город

Петербуржцам рассказали, как пережить отключение горячей воды

Город

Снос исторического здания на улице Лабутина возмутил активистов

Новости

Мишустин пригласил музыкантов СНГ на «Интервидение»

Новости

Экономист Кривко спрогнозировала снижение цен на клубнику на 30%

Бизнес-вести

Петербургские промышленники могут получить федеральные льготы через ГИСП

Новости

В ЗакСе Петербурга прокомментировали закон об изъятии дач за сорняки

Афиша

Санкт-Петербургская неделя музыки: от Шуберта до Stereoleto

Новости

В большинстве регионов России наблюдается нехватка школьных учителей

Город

Мать оставила четверых детей ради похода в клуб

Новости

Работу новой системы НДФЛ ощутили лишь россияне с доходом от 200 тысяч рублей

Город

Путешествие в Петербург на время ПМЭФ выгоднее, чем после

Новости

Мариинский театр отметил 160-летие композитора Глазунова показом «Раймонды»

Город

Петербург оказался в числе лидеров по трудоустройству IT-специалистов

Новости

Россельхознадзор обнаружил фальсификат в магазинах Петербурга

Город

В Санкт-Петербурге приостановлен прием документов на болгарские визы

Общество

МТС запускает облачную платформу для бизнеса и разработчиков

Город

В Петербурге взыскали свыше 300 тысяч рублей в пользу пострадавшего ребенка

Город

Домодедово опровергает слухи о переносе рейсов в Санкт-Петербург

Город

Стрелявший по скутеру в Петербурге сам признался полиции 

Город

Летом жители Петербурга чаще всего предпочитают окрошку 

Новости

Наум Телешевский назвал важной инициативу о выплатах беременным студенткам

Дети

Тимати и Валентина Иванова ждут девочку

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 12 октября 2018 года.

Главный редактор Клавдия Гроцкая, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции: 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb