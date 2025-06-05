В Царском Селе открылась выставка, соединяющая технологии и историю

В музее-заповеднике «Царское Село» открылась выставка «Crypto / Ферма», совместный проект музея и Центра Art & Science ИТМО. Экспозиция, первый крупный проект после реставрации «Императорской фермы», исследует взаимосвязь современных технологий и природных процессов.

Работы студентов и выпускников магистратуры Art & Science ИТМО демонстрируют взаимодействие человека с природой и историческим наследием. Художники использовали передовые технологии, включая нейросеть Сбера Kandinsky, для создания семи мультимедийных инсталляций.

В инсталляциях представлены 3D-печать, искусственный интеллект, VR, AR, видео- и саундарт. Например, децентрализованные цифровые системы отображают аналоговые процессы сельского хозяйства, а интерактивный видеомэппинг сочетает традиционное шитье, растительные орнаменты и архитектуру блокчейн-сетей.

Художники создали фарфоровую посуду с помощью 3D-печати и реконструировали облик экзотических животных, раньше живших на «Императорской ферме», используя нейросети. Посетители смогут увидеть исторический комплекс XIX века с помощью VR-технологий, управлять цифровыми потоками «молочных рек» и узнать время по современной версии растительных часов Карла Линнея.

Выставка «Crypto / Ферма» создает художественное пространство, вдохновленное акторно-сетевой теорией Бруно Латура. Как объясняет куратор выставки, руководитель магистратуры Art & Science Университета ИТМО Ольга Вад, в этом пространстве нет иерархии между человеческими и нечеловеческими сущностями. Выставка будет сопровождаться лекциями, дискуссиями и экскурсиями.

Экспозиция будет открыта с 6 июня по 2 ноября 2025 года, вход свободный. Она расположена в комплексе Императорской фермы, в городе Пушкине, Фермский парк, лит. А. Режим работы: ежедневно с 12:00 до 20:00, как сообщает Art Узел.