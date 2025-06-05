Рост цен на кокосовое масло может ударить по работе кондитеров в России

В мае среднемировая стоимость кокосового масла достигла исторического максимума, поднявшись до 2742 долларов за тонну. По сравнению с апрелем цена выросла на 10,4%.

В беседе с RuNews24.ru эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович указал на несколько ключевых причин резкого роста цен на кокосовое масло. Во-первых, неблагоприятные погодные условия в основных странах-производителях – Филиппинах и Индонезии – привели к сокращению урожая кокосов и снижению рыночного предложения.

Во-вторых, глобальная инфляция вызвала увеличение затрат на производство и логистику. В-третьих, растущий потребительский спрос на полезные растительные жиры, включая кокосовое масло, дополнительно стимулирует ценовой рост.

Этот ценовой скачок может серьезно повлиять на кондитерскую отрасль. Производителям шоколада и мороженого, вероятно, придется либо повышать цены на свою продукцию, либо искать более бюджетные альтернативы, что потенциально может ухудшить качество изделий.