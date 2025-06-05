В России вырос спрос на лизинг подержанных иномарок

Рост популярности лизинга подержанных автомобилей в России наблюдается на фоне снижения продаж новых машин. Наибольшим спросом пользуются проверенные временем иномарки, которые ранее зарекомендовали себя как надежные, но сейчас отсутствуют в официальных дилерских центрах. Автоэксперт Андрей Осипов рассказал об этой рыночной тенденции.

В разговоре с «360.ru» Осипов отметил, что в условиях снижения покупательной способности и стремительного роста цен на автомобили, делающего новую технику недоступной, потребители переориентируются на рынок подержанных машин. Он пояснил, что сейчас даже на б/у автомобили у многих не хватает средств, что способствует развитию операционного лизинга для частных лиц.

Эксперт указал, что наибольшим спросом пользуются проверенные временем модели, такие как Toyota Camry, Kia K5 и Nissan, которые хотя и отсутствуют сейчас в официальных продажах, но сохраняют репутацию надежных и ликвидных на вторичном рынке. В противоположность этому, как отметил Осипов, китайские автомобили быстро теряют в цене, что связано с заявленным производителем ограниченным сроком службы – от трех до семи лет или 150-200 тысяч километров пробега.