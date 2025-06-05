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Новые правила для повышения безопасности доставок предложили в Петербурге

Дмитрий Григорьев
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Фото: Baltphoto

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга провел открытую встречу с курьерами и представителями курьерских служб для обсуждения мер по повышению безопасности дорожного движения. 

На встрече обсуждались новые инициативы, направленные на снижение аварийности с участием курьеров.

Представлен проект Соглашения о мерах безопасности при курьерских доставках. Он включает ограничение движения СИМ и велосипедов в определенных зонах, единые стандарты идентификации курьеров, тестирование на знание ПДД и мониторинг поездок через единую систему с передачей данных агрегаторами. За нарушения предусмотрены штрафы.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, в городе также рассматривается проект постановления губернатора об ограничении скорости для курьеров (20 км/ч на дорогах и 10 км/ч в пешеходных зонах), обязательной идентификации и запрете движения в отдельных зонах. Контроль будет осуществляться за техническим состоянием транспорта.

Подобные встречи важны для диалога между властями, бизнесом и курьерами, поиск баланса между безопасностью и эффективностью доставок продолжится в рабочем режиме. После подписания Соглашения с агрегаторами, его текст будет опубликован на официальном сайте Комитета, заявил заместитель председателя ведомства Михаил Казаков.

В апреле глава Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев высказал мнение, что курьерам и пользователям велосипедов и электросамокатов будет безопаснее передвигаться по проезжей части в местах с интенсивным движением.

В качестве одной из мер для снижения числа автомобилей и предотвращения конфликтов на тротуарах он предложил создать платные парковки в таких районах. В качестве примера он привел район Балтийского вокзала.

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