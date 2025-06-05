Актрисе Эппле придется заплатить долг по налогам

Судебный орган Москвы постановил взыскать с Жанны Эппле задолженность по налогам, подтверждая исковые требования налоговой инспекции. Решение суда уже вступило в законную силу.

Оно было принято в отношении известной российской актрисы и телеведущей. Информация о сумме задолженности не предоставляется. Как сообщает пресс-служба суда, ранее, в 2023 году, Арбитражный суд Москвы признал Жанну Эппле банкротом, начав реализацию ее имущества.

Жанна Эппле, заслуженная артистка Российской Федерации с 2010 года, завершила обучение на актерском факультете ГИТИСа в 1986 году. Ее кинодебют состоялся в 1986 году в фильме «Алый камень». Она снималась во многих фильмах и работала на телевидении, а также в нескольких театрах.