Эрмитаж представил в Оренбурге выставку декоративно-прикладного искусства

В Центре «Эрмитаж-Евразия» в Оренбурге открылась выставка декоративно-прикладного искусства XVI-XVIII веков из фондов Государственного Эрмитажа. Экспозиция представляет более чем 200 предметов из Германии, Италии, Франции и других европейских стран, демонстрируя эволюцию стилей от готики до барокко.

Среди экспонатов – уникальные часы, мебель, посуда и осветительные приборы, раскрывающие особенности жизни в замках и дворцах раннего Нового времени.

Как пишет ТАСС, особое внимание привлекают часы необычных форм, созданные в XIX веке, когда часовые механизмы перестали быть редкостью. Мастера того времени стали экспериментировать с дизайном, создавая, например, часы, встроенные в корпуса музыкальных инструментов. Выставка также включает в себя шедевр английского мастера Джеймса Гордона – часы на шатлене середины XVII века, изготовленные из золота, серебра и драгоценных камней.

Зал Центра «Эрмитаж-Евразия» позволил оптимально разместить несколько больших люстр, что подчеркнуло их красоту и грандиозность. Это позволило посетителям полностью оценить масштаб и художественные достоинства экспонатов. Выставка будет открыта для публики с 6 июня 2025 года по 1 марта 2026 года.