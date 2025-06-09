В Петербурге пройдет XVII Международный фестиваль кукольных театров КУКАРТ

С 22 по 30 июня в Северной столице состоится XVII Международный фестиваль кукольных и синтетических театров КУКАРТ. Мероприятие традиционно объединит профессиональные театры, независимые труппы и уличных артистов из России и зарубежья. Вход на все спектакли будет свободным по регистрации.

Фестиваль откроется в День памяти и скорби, 22 июня, спектаклем-реквиемом, посвященным Великой Отечественной войне. Эта тема станет ключевой в программе 2025 года и будет связана также с празднованием 150-летия Союза театральных деятелей России, сообщает «Афиша Петербурга».

Участие в фестивале примут коллективы из Мурманска, Казани, Екатеринбурга, Сыктывкара, Воркуты, Тулы, Томска, Самары, Красноярска и других регионов. Санкт-Петербург представят в том числе Театр марионеток им. Е. Деммени и институт культуры. Среди международных участников — театры из Китая, Ирана, Бразилии, Мексики, Армении, Казахстана, Белоруссии, а также ДНР и ЛНР.

Программа фестиваля включает три направления:

Основная программа — с 22 июня на разных театральных площадках города;

Клубная программа — творческие встречи, камерные показы;

«Петрушки на Невском» — уличный праздник театра, который состоится 28 июня.

Организаторы отмечают, что КУКАРТ остается единственным благотворительным фестивалем кукольного театра в стране, а его главная идея — создание «культурных мостов» между регионами и странами через язык визуального театра.

Вход на мероприятия свободный, но по регистрации.