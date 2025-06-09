Петербургская неделя искусств: от личных переживаний до технологий будущего

Эта неделя в Петербурге — отличный повод для прогулок по галереям и музеям. Особое внимание стоит уделить нескольким интересным проектам.

В Arts Square Gallery продолжает работать выставка Оскара Ренкеля «FEEL BETTER» — глубокий личный проект художника, рассказывающий о преодолении потерь и болезней через творчество. Здесь боль превращается в надежду, а искусство становится терапией. 18+

В Михайловском замке открывается дипломный проект студентов ИТМО — «Машины эмпатии» — выставка, где технологии и искусство встречаются на грани научной фантастики и философии, пишет «Афиша Петербурга». Можно посмотреть, насколько роботы способны не только имитировать, но и вдохновлять человеческие чувства. 18+

В Императорской ферме (Царское Село) после долгой реставрации дебютирует выставка «Crypto/Ферма», где медиаарт и природа сплетаются в диалог через современные технологии и исторический контекст. 18+

В Екатерининском собрании Pop-Up Gallery представляет проект Евгении Тут «Письмо — это поцелуй без губ» — выставку о телесной памяти, утрате и интимном молчании, которая звучит как тихий шёпот между строк. 18+

А в Музее Фаберже открывается выставка «Открытый мир. Современное искусство Пермского края», где через живопись, графику и скульптуру раскрывается уникальный культурный пласт региона — от авангарда до современной абстракции. 18+