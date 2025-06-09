Завершился юбилейный книжный салон в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербургский международный книжный салон завершил свою работу. Мероприятие, проходившее с 22 по 25 мая, собрало рекордное число посетителей.

Как сообщает пресс-служба Смольного, его посетили свыше пятисот тысяч человек. Программа салона включала 280 мероприятий. Он был посвящен 80-летию Победы и Году защитника Отечества.

На площадках были представлены книги писателей-фронтовиков и современных авторов, освещающих события текущей ситуации в стране.

Впервые в рамках салона была вручена Национальная литературная премия имени Даниила Гранина. Лауреатом в номинации «Большая проза» стал Максим Замшев с произведением «Вольнодумцы», а финалистом в номинации «Малая проза» – Илья Кочергин с произведением «Запасный выход».

В рамках мероприятия особое внимание уделялось литературе патриотической направленности и авторам из Донбасса и Новороссии.