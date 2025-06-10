В Петербурге зафиксированы нарушение работы Интернета и мобильной связи

Во вторник, 10 июня, жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области столкнулись с масштабными перебоями мобильной связи и Интернета.

По информации сервиса Downdetector, количество жалоб начало резко возрастать с 6 утра и оставалось высоким на четырех часов. О проблемах с подключением сообщили свыше 500 абонентов.

Как отмечают жители города, нарушения затронули всех крупных операторов связи, включая «МегаФон», МТС, «Билайн» и Yota. Наиболее серьезные сбои наблюдались в жилом комплексе «Юнтолово» и районе Коломяги.

Последствия перебоев отразились на работе транспорта. В частности, пользователи столкнулись с невозможностью арендовать автомобили через каршеринговые сервисы. На железнодорожном вокзале в Красном Селе из-за неисправности системы онлайн-продаж пассажирам временно выдавали бумажные билеты вместо электронных.

Отметим, что нарушения могут быть связаны с введением плана «Ковер». Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщал о ликвидации беспилотных летательных аппаратов в Тосненском, Ломоносовском и Гатчинском районах.