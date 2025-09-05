СК проверяет незаконные строительные работы на улице Добролюбова

В Санкт-Петербурге жильцы дома на улице Добролюбова выступили против строительных работ, которые проводит новый собственник части здания.

Они пытаются защитить фасад строения от возможных изменений. По данному факту следственный отдел по Петроградскому району начал доследственную проверку для установления всех обстоятельств.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу, следователи уже провели осмотр места происшествия и приостановили проводимые работы. Были затребованы все необходимые документы, связанные с данным строительством. Сейчас выполняется комплекс проверочных мероприятий.

Поводом для начала проверки послужила публикация в средствах массовой информации, где жильцы выражали свое несогласие с действиями нового собственника. Их беспокоит возможное изменение внешнего облика фасада жилого дома и законность проводимых работ.