Колесов сообщил, что погода в Петербурге сменится на более теплую

На смену холодным ночам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области приходит постепенное потепление.

Как сообщает начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале, антициклон разрушается и смещается к востоку. Над всем регионом наблюдается увеличение количества облаков.

По его словам, осадки достигнут Северной столицы не сразу из-за медленного движения атмосферного фронта. В субботу, 4 октября, дождей практически не ожидается, несмотря на преобладание облачной погоды. Первые осадки в виде небольшого дождя прогнозируются только в воскресенье, 5 октября, во второй половине дня.

Существенным изменением погодных условий станет усиление ветра после продолжительного периода затишья. В субботу, 4 октября, скорость ветра составит от трех до восьми метров в секунду, а на следующий день увеличится до 6-11 метров в секунду. Температурный фон днем стабилизируется на уровне от 10 до 14 градусов.