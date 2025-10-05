Эрмитаж столкнулся с очередями из-за бесплатного посещения ко Дню учителя

В Государственном Эрмитаже 5 октября образовались многочисленные очереди из-за бесплатного посещения музея в честь Дня учителя.

Скопление посетителей было замечено у входа в Главный музейный комплекс со стороны Дворцовой площади, а также в Большом дворе Зимнего Дворца. По информации пресс-службы музея, бесплатные билеты предоставлялись через официальный сайт и в кассах в порядке живой очереди, при этом их количество было ограничено пропускной способностью экспозиционных комплексов.

В рамках праздничной акции бесплатные входные билеты давали право на посещение Главного музейного комплекса, Главного штаба, Реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня», Дворца Меншикова, Музея императорского фарфорового завода и Зимнего дворца Петра I.

Напомним, что посещение всех музейных комплексов осуществлялось по сеансной системе, гости могли оставаться в музее до его закрытия. При образовании большой очереди посетителей впускали группами по 20-40 человек с объявлением времени следующего входа для предотвращения скопления людей во входной зоне и гардеробе.