Против и.о. ректора СПбГУП просят возбудить уголовное дело

Адвокат отстроенного ректора СПбГУП Александра Запесоцкого просит привлечь к уголовной ответственности за превышение должностных полномочий и.о. главы вуза Евгения Лубашева, пишет 78.ру. В ходе судебных заседаний сам Запесоцкий рассказал о давлении на коллектив и методах работы нового ректора.

В распоряжении редакции также имеется позиция Александра Запесоцкого по делу об изъятии имущества СПбГУП в государственную собственность. В ней он также раскритиковал работу нового ректора.

«Очевидно, что имеет место злоупотребление служебными обязанностями. Не удивлюсь, если встанет вопрос о возбуждении уголовного дела по имеющимся фактам и, насколько мне известно, привлеченные профкомом юристы уже над этим работают», — сказано в позиции отстраненного ректора СПбГУП.

В ходе своего выступления в суде экс-ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий заявил, что новый руководитель не сошелся с коллективом. Кроме того, Запесоцкий указал, что Евгений Лубашев «въехал в вуз на спецтранспорте с вооруженными людьми в касках, сломали шлагбаум».

«Врываются мужчины крупного телосложения в масках и спецодежде. Это вот так въезжает новый кандидат в директоры. Конечно, он не признан коллективом, это не тот культурный, профессиональный уровень. Студенческий профком, профком сотрудников, ученый совет университета написали решительные возражение против такого назначения. Конечно, возмущены учредители», — рассказал Александр Запесоцкий.

В то же время, отстраненный ректор СПбГУП обратил внимание, что просил коллектив не препятствовать работе нового назначенца. Редакция направила запрос новому ректору университета с просьбой прокомментировать высказывания Запесоцкого. Ответ ожидается.

Напомним, что суд отстранил ректора Александра Запесоцкого от исполнения своих обязанностей по требованию Генеральной прокуратуры. В ходе предварительного судебного заседания 9 октября представители Федерация независимых профсоюзов России ходатайствовали о замене обеспечительных мер. В частности, они предлагают назначить на пост и.о. ректора Гуманитарного университета профсоюзов проректора Ларису Пасешникову. Заслушав ходатайство, рассматривать его судья не стала, заявил, что суд вернется к этому вопросу на заседании 10 октября.