Колесов сообщил о теплой погоде в Петербурге на выходные

Начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил о сохранении теплой погоды в регионе на предстоящие выходные.

По его словам, обширная барическая депрессия определяет пасмурную погоду без солнечных дней. Атмосферные процессы развиваются согласно прогнозам, что не требует существенных корректировок.

Синоптик сообщает, что в субботу в Северной столице ожидается сухая погода с температурой до 10-12 градусов тепла. В воскресенье прогнозируются временные дожди при сохранении теплой погоды до 10 градусов выше нуля. Ночные температуры останутся высокими и составят 7-9 градусов тепла благодаря поступлению теплых воздушных масс.

Как пишет Колесов в своем Telegram-канале, теплая погода в этот период наблюдается не впервые — 25 октября прошлого года температура приближалась к 12 градусам. Абсолютный рекорд дня был зафиксирован в 2006 году, когда столбик термометра поднялся до 15,6 градуса тепла. Ночной температурный максимум 25 октября в 8,8 градуса был отмечен в 1934 году, заключил Колесов.