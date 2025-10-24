Психолог назвала способы повышения уровня эндорфинов

Психолог Елена Горелова рассказала о привычках, которые помогают активировать выработку эндорфинов в организме.

Как сообщает RuNews24.ru, специалист объяснила механизм работы так называемой внутренней аптеки счастья. По ее словам, для формирования новой полезной привычки требуется около 45 дней.

Среди эффективных способов выделяется искренний смех, который служит мощным катализатором синтеза гормонов радости. Также полезными могут быть слезы, поскольку эмоциональный выплеск способствует производству эндорфинов и снижению уровня кортизола. Психолог рекомендует не сдерживать естественные проявления эмоций.

Регулярные физические нагрузки и растяжка также увеличивают уровень эндорфинов. Важно разнообразить тренировки и соблюдать баланс интенсивности занятий. Медленные гимнастические практики, такие как тайцзи или цигун, способствуют улучшению настроения и общего состояния.