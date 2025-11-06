Съезд с внешнего кольца КАД закроют для монтажа подсветки путепровода

Съезд с КАД на Московское шоссе в направлении Москвы будет полностью перекрыт три ночи подряд. Ограничения движения связаны с монтажом архитектурной подсветки нового путепровода.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили о временном прекращении движения по съезду № 10 с внешнего кольца КАД на Московское шоссе в направлении Москвы. Перекрытие связано с производством работ по монтажу архитектурно-художественной подсветки пролетного строения путепровода.

Полное ограничение движения будет действовать с 23:50 до 05:00 в ночь с 10 на 11 ноября, с 11 на 12 ноября и с 12 на 13 ноября 2025 года. Работы выполняются в рамках концессионного проекта по созданию трамвайной сети от станции метро «Купчино» до поселка Шушары. Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

В ведомстве добавили, что организация работ предусматривает установку временных дорожных знаков, водоналивных барьеров и световой сигнализации. Для обеспечения безопасности движения будут задействованы машины прикрытия с комплексами технических средств организации дорожного движения.