Товарный пакгауз Варшавского вокзала продан за 174 миллиона рублей

Историческое здание товарного пакгауза Варшавского вокзала в Санкт-Петербурге продано на аукционе. Стоимость объекта составила 173,7 миллиона рублей.

Товарный пакгауз Варшавского вокзала на Обводном канале был приобретен компанией «Оптима» за 173,7 миллиона рублей. Торги проводились Российским аукционным домом по продаже непрофильных активов АО «Почта России».

Здание площадью 2,8 тысячи квадратных метров расположено на земельном участке размером 4,5 тысячи квадратных метров вблизи Балтийского вокзала. Сооружение признано аварийным и требует проведения реконструкционных работ с обязательным сохранением внешнего облика и объемно-планировочных решений.

В пресс-службе Российского аукционного дома (РАД) сообщили, что после реставрации объект может быть использован в качестве офисного центра, торгово-развлекательного комплекса или ресторанного пространства.

Отметим, что в аукционном процессе участвовали три заявки. Стартовая цена лота составляла 119 миллионов рублей. Историческое здание находится в непосредственной близости от фудмолла Vokzal 1853, размещенного в основном здании бывшего Варшавского вокзала.