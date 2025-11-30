Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на фельдшера в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование нападения на фельдшера скорой помощи в Санкт-Петербурге. Глава ведомства потребовал предоставить доклад о ходе уголовного дела.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нападения на медработника.

По данным следствия, 28 ноября в салоне автомобиля скорой помощи неизвестный избил фельдшера, приехавшего на вызов. После нападения злоумышленник скрылся, а пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Павлу Выменцу представить детальный доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

Контроль за исполнением поручения ведет центральный аппарат ведомства.