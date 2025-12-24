Россияне просят пресечь использование «схемы Долиной» при продаже автомобилей

Профсоюз «Новый труд» обратился в Государственной думу с просьбой пресечь распространение «схемы Долиной» на рынке купли-продажи автомобилей.

За последние недели в профсоюз поступают обращения от самозанятых таксистов и курьеров. Схема полностью повторяет механизм, который раньше использовался в сфере недвижимости. Продавец автомобиля спустя время после сделки обращается в суд с заявлением о давлении. В результате покупатель теряет и деньги, и машину, сообщает РЕН ТВ.

В организации подчеркнули, что если в отношении операций с недвижимостью суды уже получили соответствующие разъяснения, то в отношении автомобильных сделок проблема не урегулирована. По оценкам профсоюза, в следующем году количество подобных случаев может вырасти на 50–70%.

Наиболее уязвимым признается серый сегмент рынка с участием перекупщиков, которые выступают промежуточным звеном и не обеспечивают безопасность сделки.

Особую тревогу вызывает ситуация с курьерами и таксистами, для которых автомобиль — источник заработка. Потеря транспортного средства означает для них потерь основного дохода.