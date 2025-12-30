В Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности из-за снега и гололеда

В Санкт-Петербурге с 9:00 30 декабря до 9:00 31 декабря действует желтый уровень погодной опасности из-за сильного снега и обледенения.

По данным Росгидрометцентра, днем 30 декабря и ночью 31 декабря местами ожидается интенсивный снегопад, пишет пресс-служба Смольного.

Как ранее отметил главный синоптик города Александр Колесов, после длительной оттепели в регион пришла зимняя погода. Температура будет постепенно понижаться, а снежные осадки прогнозируются ежедневно.

В новогоднюю ночь, по предварительному прогнозу, снег прекратится, и во время боя курантов столбики термометров покажут от минус 5 до минус 9 градусов.

Под утро похолодает до минус 10-15 градусов, ветер при этом будет отсутствовать. На протяжении новогодних каникул также ожидается морозная и снежная погода.