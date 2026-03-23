Полицейские проверили больше 300 мигрантов на стройках в Петербурге

Сотрудники полиции совместно с ФСО и при силовой поддержке Росгвардии организовали проверки в местах компактного проживания иностранных граждан и на строительных объектах в Санкт-Петербурге.

Рейды прошли в Адмиралтейском районе Северной столицы. Мероприятия были направлены на выявление нарушений миграционного законодательства и пресечение незаконной трудовой деятельности.

В ходе работы правоохранители проверили 367 человек, из которых 324 оказались иностранцами. По итогам мероприятий в отделы полиции доставлены 15 человек. В отношении нарушителей были составлены административные протоколы за нарушение правил въезда, пребывания или проживания в России.

Один из задержанных мигрантов оказался в розыске. Были возбуждены уголовные дела по статье об организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Параллельно сотрудники Госавтоинспекции проверили 32 транспортных средства. По итогам было составлено десять административных протоколов за различные нарушения.