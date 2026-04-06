Бывшие супруги могут получить налоговый вычет на общего ребенка

Разведенные родители могут получить стандартный налоговый вычет на ребенка, если они указаны в свидетельстве о рождении и обеспечивают несовершеннолетнего.

Условия получения вычета для разведенных родителей

Отсутствие брака и отдельное проживание от ребенка не лишают законных представителей права на использование налогового послабления. Родитель в разводе, проживающий отдельно от детей, может получить стандартный налоговый вычет при соблюдении двух требований. Об этом рассказали в официальном канале портала «Гослуги для родителей» в мессенджере «Макс».

Законный представитель должен быть указан в свидетельстве о рождении ребенка и обязан его обеспечивать. Подтвердить это можно решением суда об алиментах, нотариальным договором, квитанциями о переводах или письменным заявлением второго родителя. Эксперты добавили, что право на стандартный вычет имеют также супруги родителей.

Размеры вычетов

С начала 2025 года налоговые вычеты на детей установлены в следующих размерах. На первого ребенка полагается 1,4 тысячи рублей, на второго ребенка 2,8 тысячи рублей, на третьего и каждого следующего ребенка 6 тысяч рублей. На каждого ребенка-инвалида до 18 лет или учащегося очно до 24 лет с инвалидностью I или II группы вычет равен 12 тысячам рублей.

Для опекунов и попечителей также предусмотрено 12 тысяч рублей. Послабление действует до месяца, в котором доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала года, превысил 450 тысяч рублей. Вычет отменяется с месяца, когда заработок сотрудника превысил эту сумму.

Порядок оформления вычета

Для получения вычета специалисты советуют написать заявление работодателю и приложить копии подтверждающих документов. Если сотрудник единственный родитель, потребуется копия документа об этом. Опекунам и попечителям также нужно предоставить соответствующие бумаги. После этого следует обратиться к работодателю. Оформить вычет можно и через налоговую, подав декларацию 3-НДФЛ и документы по окончании года.

Общие правила налоговых вычетов в 2026 году

Напомним, что налоговый вычет является возможностью уменьшить налогооблагаемый доход либо вернуть часть ранее уплаченного НДФЛ.

Получить вычет может любой человек, имеющий официальный доход в России и платящий с него НДФЛ. Право на вычет имеют иностранцы, находящиеся на территории России более полугода. Если за последние 12 месяцев гражданин находился в России меньше 183 дней, он перестает быть налоговым резидентом и лишается возможности получить вычет.