Дмитрий Дибров хотел ударить нового возлюбленного своей бывшей супруги

Дибров в эфире шоу «Секрет на миллион» впервые раскрыл подробности ссоры с Романом Товстиком, которая привела к расставанию с супругой Полиной. Конфликт произошел после того, как пара вернулась из романтического отпуска на Сейшелах.

Полина сообщила мужу, что начала серьезные отношения с другим мужчиной. Также она добавила, что Дмитрий с ним знаком. Откровенное признание жены потрясло телеведущего. Дибров вспомнил, что готов был ударить нового ухажера.

Вскоре Роман Товстик явился прямо в дом к Диброву и честно объявил, что отныне будет жить вместе с супругой шоумена. Обстановка в тот момент была накаленной, однако до драки дело не дошло. По словам Диброва, он ограничился лишь жесткими ругательствами в адрес Товстика. Эта встреча стала финалом многолетнего брака Дмитрия и Полины.