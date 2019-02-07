Количество прослушиваний песен Децла увеличилось в 157 раз после его смерти

Музыкальные сервисы заявили, что Децла начали слушать в особенно большом количестве после его смерти, пишет РБК.





Так, 4 февраля, уже на следующий день после смерти Кирилла его песни вошли в топ-100 соцсети “ВКонтакте” и сервиса BOOM. Самой прослушиваемой стала “Слезы”. На втором месте “Письмо”, а на третьей строчке – “Вечеринка у Децла”.





Сайт Zvooq подвел итоги и оказалось, что число слушателей Децла увеличилось в 100 раз, а количество прослушиваний треков музыканта стало больше в 157 раз.



