Количество прослушиваний песен Децла увеличилось в 157 раз после его смерти

Децл
Музыкальные сервисы заявили, что Децла начали слушать в особенно большом количестве после его смерти, пишет РБК.

Так, 4 февраля, уже на следующий день после смерти Кирилла его песни вошли в топ-100 соцсети “ВКонтакте” и сервиса BOOM. Самой прослушиваемой стала “Слезы”. На втором месте “Письмо”, а на третьей строчке – “Вечеринка у Децла”.

Сайт Zvooq подвел итоги и оказалось, что число слушателей Децла увеличилось в 100 раз, а количество прослушиваний треков музыканта стало больше в 157 раз.

На днях Gazeta.SPb рассказывала о том, что Децла похоронили рядом с могилой его бабушки на Пятницком кладбище. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

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