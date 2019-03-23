Депутат Госдумы Сергей Боярский пообщается с петербуржцами в прямом эфире

Прямой эфире с депутатом Государственной думы VII созыва пройдет 28 марта в 11:00. Фото: https://www.instagram.com/sergeyboyarskiy/

Прямой эфире с депутатом Государственной думы VII созыва пройдет 28 марта в 11:00. Фото: https://www.instagram.com/sergeyboyarskiy/

Общение состоится в рамках Общественной приемной, которую запустила Межрегиональная общественная организация “Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров”.

Народный избранник ответит на волнующие петербуржцев вопросы. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте АВИП.

Отмечается, что прямая линия станет удобной площадкой для двустороннего общения власти и народа и сделает властные структуры более открытыми. Прямой эфире с депутатом Государственной думы VII созыва, сопредседателем Попечительского совета МРОО “АВИП” Сергеем Боярским пройдет 28 марта в 11:00.

Также АВИП сообщает, что каждую среду в 16:00 в Общественной приемной петербуржцев ждет председатель комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков.

Как записаться на прием к спикерам и задать свои вопросы — можно узнать на официальном сайте организации.