На матч “Зенит” — “Аустрия” ждут 40 тысяч зрителей

"Аустрия" считается одной из лучших команд у себя дома. Фото: pixabay.com

"Аустрия" считается одной из лучших команд у себя дома. Фото: pixabay.com

Футболисты “Зенита” выйдут в белом, а австрийский клуб останется верен фиолетовому цвету.

Сегодня в субботу 23 марта в Санкт-Петербурге пройдет товарищеская встреча ФК “Зенит” и команды “Аустрия” — из Австрии, разумеется. На матч на “Газпром-арене” ждут 40 тысяч гостей, передает “Зенит”.

Футболисты Санкт-Петербурга выйдут на поле в белых футболках, голкипер — в зеленой, а гости из Вены — в фиолетовой форме, их вратарь наденет желтое.

“Аустрия” считается сильнейшей командой на родине — чемпионат Австрии она выигрывала 24 раза. Команде более 100 лет — ее учредили в 1911 году. Зенит, впрочем, ненамного младше — его основали в 1925 году.

Напомним, матч “Зенита” с австрийцами приведет к ограничению движения на Крестовском острове.