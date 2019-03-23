Посетителей выводят из ТРК “Континент” на Звездной

Некоторых посетителей сообщение об эвакуации застало посреди фильма. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Некоторых посетителей сообщение об эвакуации застало посреди фильма. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Субботний вечер для жителей Московского района Петербурга испортила очередная эвакуация.

На юге Санкт-Петербурга эвакуировали ТРК “Континент” на Звездной сообщили жители города в социальной сети вечером 23 марта. Как отмечают очевидцы, посетителей торгово-развлекательного комплекса попросили покинуть здание “по техническим причинам”.

Эвакуация прошла в субботу вечером — жители Московского района Петербурга пришли в центр, чтобы отдохнуть, расслабиться и посмотреть кино. Киносеансы, тем не менее, прервали и зрителям пришлось оставить кинозалы. В ТРК сообщили, что клиентам вернут деньги за билеты или обменяют на другие, передают очевидцы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что за пятницу 22 марта в Санкт-Петербурге на улицу вывели 17,5 тысяч человек из городских объектов.