Посетителей выводят из ТРК “Континент” на Звездной

Некоторых посетителей сообщение об эвакуации застало посреди фильма. Фото:
Некоторых посетителей сообщение об эвакуации застало посреди фильма. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Субботний вечер для жителей Московского района Петербурга испортила очередная эвакуация.

На юге Санкт-Петербурга эвакуировали ТРК “Континент” на Звездной сообщили жители города в социальной сети вечером 23 марта. Как отмечают очевидцы, посетителей торгово-развлекательного комплекса попросили покинуть здание “по техническим причинам”.

Эвакуация прошла в субботу вечером — жители Московского района Петербурга пришли в центр, чтобы отдохнуть, расслабиться и посмотреть кино. Киносеансы, тем не менее, прервали и зрителям пришлось оставить кинозалы. В ТРК сообщили, что клиентам вернут деньги за билеты или обменяют на другие, передают очевидцы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что за пятницу 22 марта в Санкт-Петербурге на улицу вывели 17,5 тысяч человек из городских объектов.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
звездная континент московский район трк эвакуация
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ДТП на Бабушкино привело к плотному затору
Рыбная ловля в Ленобласти закончилась штрафом на 51 тыс. рублей
Картины путешественника Федора Конюхова представят на выставке в Петербурге
Сильная авария на Софийской затруднила движение транспорта
В WhatsApp появится новый «темный» режим
Америка хочет запретить продажу iPhone
Ученые рассказали, как продлить молодость
Очевидец рассказал об охраннике, который избил двух парней в ТЦ «Лиговъ»