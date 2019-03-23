С лайнера у берегов Норвегии снимают людей

Круизный лайнер Viking Sky построили итальянцы в 2017 году. Фото: instagram @anje_ha
Круизный лайнер Viking Sky построили итальянцы в 2017 году. Фото: instagram @anje_ha

На борту судна 1,3 тысячи человек — их перевозят на сушу на трех вертолетах.

С круизного лайнера Viking Sky снимают людей с помощью вертолетов у берегов Норвегии, сообщает VG ссылаясь на экстренные службы 23 марта. В полиции сообщили, что у судна поломался двигатель.

Эвакуации мешает сильный ветер. На берегу экстренные службы разбили лагерь для пассажиров судна. Всего на борту находится 1,3 тысячи человек, передают полицейские. Судно продолжать движение не может — за ним, вероятно, пришлют буксир.

Круизный лайнер построили на верфи в Италии в 2017 году. По данным в сети, у него 9 палуб, 465 кают, корабль перевозит около тысячи пассажиров, плюс на корабле работает 465 членов экипажа.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге идет эвакуация торговых центров.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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