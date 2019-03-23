В Петербурге массово эвакуируют торговые центры

Субботним вечером из нескольких торговых комплексов Петербурга экстренно эвакуировали посетителей. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Сегодня, 23 марта, стало известно о волне эвакуаций в Северной столице. По сообщениям очевидцев происшествий, массовое освобождение ТЦ проводят «по техническим причинам».

Так, объявления об эвакуации поступили в ТРК «Заневский Каскад» на Ладожской, в «Континентах» на Байконурской, на Стачек и на Звёздной. Все посетители были срочно выведены из зданий.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что Выборгский ТЦ Находка эвакуировали.

Как сообщили очевидцы социальных сетей, ЧП произошло 21 марта. По предварительным данным, причиной эвакуации стал пожар. Однако по сведениям СМИ, на самом деле это были учения: таким образом, спасатели решили проверить степень готовности сотрудников ТЦ «Находки» к чрезвычайным ситуациям. Как стало известно, возгорание якобы произошло на лестнице между этажами.