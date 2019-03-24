Испытания модели атомного ледокола «Лидер» стартовали в Петербурге

Судно сможет прорубать лёд толщиной до 5 метров Фото: Pixabay
Судно сможет прорубать лёд толщиной до 5 метров Фото: Pixabay

В Петербурге в тестовом режиме начали испытания модели атомного ледокола «Лидер». Ожидается, что он станет крупнейшим и мощнейшим судном этого класса.

Пробные испытания будут проводиться в бассейне, заполненным льдом. Тестовые мероприятия должны подтвердить корректность проектных решений.

Отмечается, что ледокол «Лидер» будет в два раза больше «Арктики». Для него не будет являться преградой толщина льда до 3 метров — на скорости минимум в 10 узлов он будет преодолевать препятствие. Это стало реальным благодаря специфическому оснащению корпуса судна. Оно позволит «Лидеру» прорубать во льдах проход шириной до 5 метров.

Разработчиком проекта стали конструкторы петербургского бюро «Айсберг». В общей сложности планируется создать три ледокола данного класса. Работа будет проходить на дальневосточном судостроительном комплексе «Звезда».

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что с лайнера у берегов Норвегии снимают людей.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
атомный ледокол ледокол "Лидер" спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ДТП на Бабушкино привело к плотному затору
Рыбная ловля в Ленобласти закончилась штрафом на 51 тыс. рублей
Картины путешественника Федора Конюхова представят на выставке в Петербурге
Сильная авария на Софийской затруднила движение транспорта
В WhatsApp появится новый «темный» режим
Америка хочет запретить продажу iPhone
Ученые рассказали, как продлить молодость
Очевидец рассказал об охраннике, который избил двух парней в ТЦ «Лиговъ»