Крушение круизного лайнера Viking Sky, который перевозил более тысячи пассажиров, сняли на видео

Ход спасательной операции осложняли плохие погодные условия. Фото: https://twitter.com
Ход спасательной операции осложняли плохие погодные условия. Фото: https://twitter.com

По данным Министерства иностранных дел России, на борту находились четверо россиян. Все они были членами экипажа.

Крушение круизного лайнера у берегов Норвегии произошло 23 марта. Пассажиры лайнера успели снять видео, пока лайнер терпел крушение. Судно остановилось из-за сломанного двигателя. На видео видно, как судно “ходит” из стороны в сторону, мебель переворачивается.

После происшествия началась эвакуация пассажиров. Ход спасательной операции осложняли плохие погодные условия. Сильный ветер и волны до 8 метров мешали спасателям. Также сообщалось, что на спасение пассажиров может уйти вся ночь.

По данным Министерства иностранных дел России, на борту находились четверо россиян. Все они были членами экипажа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с лайнера у берегов Норвегии снимают людей.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Viking Sky лайнер норвегия происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Рыбная ловля в Ленобласти закончилась штрафом на 51 тыс. рублей
Картины путешественника Федора Конюхова представят на выставке в Петербурге
Сильная авария на Софийской затруднила движение транспорта
В WhatsApp появится новый «темный» режим
Америка хочет запретить продажу iPhone
Ученые рассказали, как продлить молодость
Очевидец рассказал об охраннике, который избил двух парней в ТЦ «Лиговъ»
В Петергофе подросток спас из ледяной воды собаку