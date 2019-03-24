Крушение круизного лайнера Viking Sky, который перевозил более тысячи пассажиров, сняли на видео

По данным Министерства иностранных дел России, на борту находились четверо россиян. Все они были членами экипажа.

Крушение круизного лайнера у берегов Норвегии произошло 23 марта. Пассажиры лайнера успели снять видео, пока лайнер терпел крушение. Судно остановилось из-за сломанного двигателя. На видео видно, как судно “ходит” из стороны в сторону, мебель переворачивается.

После происшествия началась эвакуация пассажиров. Ход спасательной операции осложняли плохие погодные условия. Сильный ветер и волны до 8 метров мешали спасателям. Также сообщалось, что на спасение пассажиров может уйти вся ночь.

По данным Министерства иностранных дел России, на борту находились четверо россиян. Все они были членами экипажа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с лайнера у берегов Норвегии снимают людей.