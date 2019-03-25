Скелет человека найден на месте пожара в доме на Лиговском проспекте

Кому принадлежали останки пока не известно Фото: pixabay

Кому принадлежали останки пока не известно Фото: pixabay

В Петербурге на Лиговском проспекте в расселённом доме был обнаружен скелет человека. Кому принадлежали останки пока неизвестно.

Как стало известно Gazeta.SPb, скелетированные останки были найдены в субботу, 23 марта, в четырёхэтажном здании в районе 17 часов дня на Лиговском проспекте, 141. Отмечается, что ранее в указанном доме произошёл пожар.

На месте обнаружения жуткой находки был изъят паспорт, принадлежавший жительнице Воронежской области 1972 года рождения. Для установления личности и причины смерти скелет направлен в морг.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в пустом доме в центре Санкт-Петербурга нашли скелеты мужчины и женщины.

В центре Северной столицы в одном из нежилых домов нашли два скелета. Страшная находка была сделана 11 февраля. Человеческие останки располагались на третьем этаже дома на Воронежской улице.

Для выяснения причины и времени смерти скелеты направлен на экспертизу в морг. Есть предположение, что они принадлежат бездомным.