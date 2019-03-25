Минкульт может наложить запрет на проход в музеи с сумками и рюкзаками

Министерство культуры России может ввести запрет на посещение музеев с сумками и рюкзаками. Посетителям будет предложено сдавать свои вещи при входе.

Как сообщают Известия, меры связаны с участившимися в последнее время нарушениями правопорядка в музеях.

В ведомстве планируют тщательно изучить инцидент в Историческом музее Москвы на выставке «Николай II. Семья и престол», произошедший 24 марта. Журналисты «МК» беспрепятственно разместили на стене постороннюю картину, принесённую с собой. Таким образом, по их словам, они проверяли систему безопасности учреждения.

Есть способы исключить подобное в принципе, например, запретив вход в музеи с любыми сумками или рюкзаками, или обязав сдавать их в камеру хранения,

— приводятся слова директора департамента музеев Минкультуры Владислава Кононова.

Припоминается ещё один нашумевший инцидент, который случился 27 января. Тогда злоумышленник во время выставки на глазах у людей беспрепятственно выкрал картину Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Похитителя оперативно нашли, а полотно вернули в музей

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что академия художеств в Петербурге попросила у Минкульта 4,4 млрд рублей на реставрацию.