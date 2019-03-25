Несвоевременная оплата по госконтракту стоила замдиректору «Флоры» 30 тыс

В Петродворцовом районе Петербурга прокуратура оштрафовала замдиректора садово-паркового предприятия за несвоевременную оплату по госконтрату.

Согласно материалам дела, в деятельности Петербургского государственного унитарного садово-парковое предприятия «Флора» выявлены нарушения законодательства о контрактной системе.

За поставленные по государственному контракту товары оплата поступила не своевременно, сообщили в городской прокуратуре.

В отношении первого замдиректора организации возбуждено административное дело по факту нарушения срока и порядка оплаты товаров при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Согласно решению УФАС России по Санкт-Петербургу, нарушителю надлежит выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что директора «Детскосельского» оштрафовали за невыплаченные зарплаты.