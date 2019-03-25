На петербургской крыше появился продавец шаров из «Трех толстяков»

Скриншот видео: youtube/Institute for Street Art
Скриншот видео: youtube/Institute for Street Art

На видео сервисе YouTube разместили видео, на котором запечатлен манекен с охапкой воздушных шаров, сидящий на крыше одного из домов на набережной реки Фонтанка в центре Петербурга. Вероятнее всего, что манекен играет роль продавца шаров из произведения Юрия Олеши «Три толстяка».

Отметим, что Институт исследований стрит-арта в своем профиле в социальной сети «Вконтакте» пишет, что появление инсталляции приурочено к Дню театра. Также на улицах Северной столице можно встретить работы уличных художников, изображающих героев произведения «Три толстяка», например, циркачку Суок и канатоходца Тибула.

Видео: Институт исследований стрит-арта

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Васильевском острове появился стрит-арт «Слышать самого себя». Он посвящен проблеме потери слуха создан в честь Международного дня охраны здоровья и слуха, который отмечается 3 марта.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
санкт-петербург стрит-арт три толстяка уличное искусство
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