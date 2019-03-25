Суд Петербурга обязал женщин демонтировать незаконно построенный 4-й этаж

Смольнинский районный суд Петербурга вынес решение по исковому заявлению Службы государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга к Лилии Чупраковой и Анне Назаренко. Женщины незаконно возвели четвертый этаж в доме, которому положено быть трехэтажным.

Сегодня, 25 марта, Чупракову и Назаренко обязали устранить нарушения и привести дом в первоначальное состояние, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Речь идёт о надстройке дома, расположенного на улице Черняховского, 39А. О том, что здание подверглось перепланировке стало известно во время выездного осмотра. Отмечается, что соответсвующего разрешения на проведённые манипуляции со зданием Служба не выдавала.

Построенный четвертый этаж необходимо будет демонтировать.

Суд удовлетворил требования истца.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что жильцам одного из домов Петербурга незаконно начисляли плату за домофон.