«Зенит» открыл блог на персидском языке

Интерес фанатов из Ирана, говорящих на персидском языке, к футбольному клубу «Зенит» вырос после перехода в состав Сердара Азмуна, который является уроженцем этой страны.

В связи с появлением новых фанатов футбольный клуб запустил официальный блог на персидском языке для иранских болельщиков.

Кроме того, в официальном аккаунте «Зенита» в Instagram также появились подписи на персидском, как и на других страницах клуба в социальных сетях.

Блоги фанатов существуют уже не один год. Ими занимаются преимущественно волонтеры как из Санкт-Петербурга, так и из других стран.

На данный момент блоги ведутся на 16-и языках, в число которых входит испанский, финский, итальянский, португальский, иврит и другие.

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