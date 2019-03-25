Жена Кокорина говорит сыну, что папа на работе

Супруга российского футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова опубликовала в своих Instagram Stories ответ на вопрос подписчика.

У нее спросили, что она говорит сыну об отсутствии отца дома. Дарья Валитова ответила, что сын ещё маленький и не понимает, что папы не было дома уже целых полгода.

Дарья также рассказала о том, что малыш каждый день спрашивает, где папа. На что она вынуждена говорит сыну, что папа работает, едет домой и скоро будет.

Александр Кокорин играет в качестве нападающего в футбольном клубе «Зенит». На данный момент футболист находится в СИЗО «Бутырка» за то, что осенью прошлого года был причастен к дракам в Москве. Под арестом Кокорин будет находится ещё минимум до 8 апреля.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что уголовное дело Александра Кокорина и Павла Мамаева направили в суд.