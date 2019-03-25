В ночь с понедельника на вторник разведут 4 моста

На этой неделе в Санкт-Петербурге проведут технологические разводки девяти мостов.

В ночь понедельника разведут 4 моста: Володарский с 2:00 до 5:45, Литейный с 1:40 до 4:45, Благовещенский с 1:25 до 2:25 и с 3:10 до 5:00, Тучков с 2:00 до 4:55.

В ночь вторника 5 мостов: Володарский с 02:00 до 05:45, Большеохтинский с 2:00 до 5:00, Троицкий с 1:20 до 4:50, Благовещенский с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00, Тучков с 2:00 до 4:55.

В ночь среды 4 моста: Александра Невского с 2:20 до 5:10, Литейный с 1:40 до 4:45, Дворцовый с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55, Биржевой с 2:00 до 4:55.

В ночь четверга 4 моста: Александра Невского с 2:20 до 5:10, Литейный с 1:40 до 4:45, Благовещенский с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00, Тучков с 2:00 до 4:55.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге отреставрируют Пискаревский парк.