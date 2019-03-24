В Петербурге отреставрируют Пискаревский парк

Плане реконструкции будет готов к 2020 году. Фото: Пискаревский парк/ ВК

Плане реконструкции будет готов к 2020 году. Фото: Пискаревский парк/ ВК

Глава Калининского района Василий Пониделко заявил, что к 2020 году будет готов план реконструкции Пискаревского парка.

Василий Пониделко сообщил, что недопустимо оставлять парк в состоянии, в котором он находится сейчас. Основная проблема заключается в том, что деревья лишены дренажа и окружены городскими застройками. Это служит главной причиной того, что парк подвергается подтоплению в весенний и осенний периоды.

Если ничего не предпринять, то парк просто погибнет, отметил Пониделко.

Необходимо совершить работы по благоустройству парка: провести освещение и смонтировать систему водоотведения.

Глава Калининского района пообещал, что проект реконструкции будет разработан к 2020 году с учетом мнения петербуржцев.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов призвал жителей Калининского района избираться в местное самоуправление.