Беглов призвал жителей Калининского района избираться в местное самоуправление

По мнению врио губернатора, в случае бездействия жителей места займут те, кому нет дела до проблем района.

Беглов призвал жителей Калининского района Петербурга выдвигаться в депутаты местного муниципалитета сегодня в ходе проверки 23 марта. Врио губернатора объяснил, что иначе места займут те, кому нет дела до проблем района.

Выборы пройдут 8 сентября и город выберет почти 1,3 депутатов по всему Петербургу, заявил Беглов. Они и займутся решением проблем в каждом из 107 округов Петербурга.

Врио губернатора передал главе Калининского района папку с жалобами жителей — в ней оказались распечатанные сообщения из социальной сети “Вконтакте” Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов разъяснил, для чего ему нужна страничка в соцсети.