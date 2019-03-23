Беглов объяснил, зачем ему страница “ВКонтакте”

Беглов на встрече с жителями Калининского района. Фото: gov.spb.ru
Беглов на встрече с жителями Калининского района. Фото: gov.spb.ru

Врио губернатора узнал о свалках строительного мусора в Полюстрово именно через социальную сеть.

Александр Беглов сообщил, что страница в социальной сети “ВКонтакте” позволяет ему оставаться на связи с жителями Петербурга. Сегодня в субботу Беглов приехал в Калининский район Петербурга и проверил новые кварталы. Беглов отметил, что получил 37 сообщений по поводу двух кварталов Полюстрово — строители все не могут убрать мусор, который оставили после себя.

Сейчас у врио губернатора Александра Беглова 48 друзей в социальной сети и за обновлениями на странице следят 22 тысячи подписчиков. Последняя запись посвящена ремонту станции метро “Академическая” — Беглов сообщил, что ее откроют 1 июля. Пост собрал 41 тысячу просмотров, более 300 комментариев и 2,3 тысячи отметок “Мне нравится”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов подвел итоги недели работы “ВКонтакте”.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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