Водитель заплатит сбитому пешеходу компенсацию в 250 тысяч

В результате ДТП пострадавшему пришлось несколько месяцев ходить на костылях. Фото: pixabay.com

В результате ДТП пострадавшему пришлось несколько месяцев ходить на костылях. Фото: pixabay.com

Мужчина шел по тротуару Купчинской улицы, когда на него наехала машина.

Суд Пушкинского района Санкт-Петербурга вынес решение в деле о взыскании компенсации морального вреда: житель Санкт-Петербурга был вынужден несколько месяцев ходить на костылях после ДТП, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

По данным прокуратуры Санкт-Петербурга, водитель сбил пешехода, когда тот шел по тротуару Купчинской ул. в апреле 2018 года. В ведомстве не уточняют подробностей аварии. Мужчине пришлось несколько месяцев передвигаться на костылях. Прокурор указал суду, что в данном случае по закону неважно, виноват ли водитель в наезде на пешехода или нет — машина представляет из себя источник повышенной опасности, а здоровью пешехода причинен серьезный вред.

По решению суда, ответчик заплатит истцу 250 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре.

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