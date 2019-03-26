Матч “Зенит” — “Оренбург” назначили судить Николая Волошина

Арбитр уже дважды судил матчи “Зенита” и в них сине-бело-голубые выходили победителями.

Матч ФК “Зенит” Санкт-Петербурга с командой “Оренбург” будет судить арбитр Николай Волошин из Смоленска, сообщили в “Зените 26 марта. Игра назначена на 31 марта в 14:00.

В клубе заметили, что арбитр уже дважды судил матчи “Зенита” и оба раза клуб Санкт-Петербурга побеждал. Раньше это были выездные победы — над “Уфой” (2:0) и “Крыльями Советов” (1:0), теперь петербуржцы встречают гостей дома на “Газпром-Арене”.

“Зенит” и “Оренбург” встречались трижды — и клуб Санкт-Петербурга всегда выходил из борьбы победителем. Последняя игра прошла 16 сентября в Оребурге и закончилась со счетом 1:2. Сейчас «Зенит» стоит на первом месте в РПЛ, у него 41 очко, за ним идет ЦСКА с 36-ю очками.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Зенит” открыл блог на персидском.