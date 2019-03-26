“Сбербанк” принял в свои ряды бывшего главу администрации губернатора Александра Говорунова

Бывший чиновник работал на различных руководящих должностях в “Сбербанке” с 1996 года. Фото: https://skurkys.livejournal.com
Бывший чиновник работал на различных руководящих должностях в “Сбербанке” с 1996 года. Фото: https://skurkys.livejournal.com

Александр Говорунов рассказал о своей новой должность в структуре “Сбербанка”. Теперь бывший глава администрация Смольного будет занимать должность советника президента «Сбербанка», в котором он работал в 90-х годах. Об этом Говорунов рассказал “Петербургскому дневнику”.

Как пояснил Говорунов, для него новая должность понятна и известна. Он 18 лет занимался сберегательным делом.

Бывший чиновник работал на различных руководящих должностях в “Сбербанке” с 1996 года. В систему исполнительной власти Петербурга Говорунов пришел в 2014 году. Смольный Говорунов покинул 18 января 2019 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов уволил руководителя администрации губернатора Александра Говорунова.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
александр говорунов сбербанк
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